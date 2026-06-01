EDICTO: REGINATO LUIS PATRICIO Y BARROSO ELENA MARGARITA C/ SANCHEZ DAVID ESTEBAN Y OTROS P/ DAÑOS DERIVADOS DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES - Autos N° CUIJ: 13-07580305-7((012054-418396)

JUEZ DEL CUARTO TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN MENDOZA, en los autos N° CUIJ: 13-07580305-7((012054-418396) caratulados “REGINATO LUIS PATRICIO Y BARROSO ELENA MARGARITA C/ SANCHEZ DAVID ESTEBAN Y OTROS P/ DAÑOS DERIVADOS DE CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES”, CITA Y NOTIFICA al Sr. DAVID ESTEBAN SANCHEZ, DNI N° 13.056.619 (DEMANDADO), persona de ignorado domicilio, la siguiente resolución de fs. 38: “Mendoza, 20 de Abril de 2026. VISTOS Y CONSIDERANDO:… RESUELVO: I.- Tener presente el juramento prestado de conformidad a lo prescripto por el art. 69 del C.P.C.C.T.- II.- Aprobar la información sumaria rendida en autos, teniendo a DAVID ESTEBAN SANCHEZ, D.N.I. N° 13.056.619 como PERSONA DE IGNORADO DOMICILIO. En consecuencia, notifíquese la presente resolución conjuntamente con el traslado de demanda de fs. 3, mediante EDICTOS, los que deberán publicarse tres veces (3), con dos días (2) de intervalo, en el Boletín Oficial y Diario UNO, bajo la responsabilidad de la parte actora y conforme lo establecen los arts. 69 y 72 del C.P.C.C.T.- III.- Cumplida la publicación edictal y vencido el plazo acordado, en caso de incomparecencia de la notificada, dar vista de las actuaciones al Defensor Oficial en turno, a los efectos del art. 75-III del C.P.C.C.T.- NOTIFÍQUESE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL.- CMC” Y la resolución de fs. 3: “Mendoza, 15 de Agosto de 2024. Proveyendo cargo 8805293 2/08/2024 19:02 hrs: Téngase por ampliada la demanda en los términos invocados. Téngase presente los domicilios denunciados de los demandados. Previo a notificar al codemandado DECO Construcciones, aclare la naturaleza del domicilio denunciado. En consecuencia de la demanda y su ampliación córrase TRASLADO a la parte demandada por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21, 74, 75, 160, 161 y concordantes del CPCCT nro. 9001). Requiérase a los abogados que denuncien en autos los datos de contacto (teléfono fijo, teléfono móvil, correo electrónico) de sus asistidos. NOTIFÍQUESE en el domicilio real conforme las pautas de la Acordada 28243-“Política de notificaciones accesibles”. foja: 4 Mendoza, 22 de Agosto de 2024. Proveyendo cargo 8828404 16/08/2024 18:48 hrs. Tèngase por ampliada la demanda en cuanto a la prueba ofrecida (art164 CPCCT).- NOTIFIQUESE conjuntamente con el decreto de fs. 2. MMS” FDO: DRA. COUSIRAT MARIA LUZ JUEZ”: