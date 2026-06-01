EDICTO: PEREZ RINALDI

Se notifica a todos los posibles interesados que en fecha 28 de mayo de 2026, mediante esc. nº seis, ante la Notaria Ivana Lorena Lucero, Tit. Reg. 363, los Sres. Gustavo Javier Perez Rinaldi y Paola Lorena Perez Rinaldi han revocado el Poder Especial otorgado a favor de Carlos Alberto Perez D.N.I. 8.143.669, instrumentado por Esc. n° 122 de fecha 01 de octubre de 2007, otorgado a fs. 392, ante la escribana Andrea Virginia Manno, por lo que Carlos Alberto Perez D.N.I. 8.143.669, carece de facultades para obrar y/o contratar en nombre de los poderdantes.-
Publica: 01/06/2026.-