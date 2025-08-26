EDICTO: RAUJO SILVIA ADRIANA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA - Autos nº 120.427

JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA de la PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, en autos nº 120.427 caratulados ARAUJO SILVIA ADRIANA C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA notifica a DANIEL ALBERTO ARGUMEDO Y DE S. BEATRIZ SOTO LUCERO, personas de ignorado domicilio, sobre lo dispuesto a fs 469 de autos, que en su parte pertinente dice: "Mendoza, 15 de Abril de 2025. RESUELVO: II.- Declarar como personas de ignorado domicilio a los Sres. Daniel Alberto ARGUMEDO y de S. Beatriz SOTO LUCERO.- III.- Ordenar se notifique a los Sres. Daniel Alberto ARGUMEDO y de S. Beatriz SOTO LUCERO, demandados en autos, la presente resolución conjuntamente con el traslado de la demanda, por medio de edictos a publicarse en el BOLETIN OFICIAL y en DIARIO UNO, por el término de tres días, con dos días de intervalo, bajo la responsabilidad de la parte actora y conforme lo establecen los arts. 69 y 72 del C.P.C.C.T.- NOTIFÍQUESE. Fdo.: Dra. Lujan Puerto Lorena Paola. Juez.- .” Fs 448…Mendoza, 15 de Febrero de 2023…RESUELVO:I.- Dejar sin efecto el llamamiento de autos para sentencia que antecede (fs. 447).- II.- Disponer la integración de la presente litis con los Sres. Daniel Alberto Argumedo y S. Beatriz Soto Lucero, a quienes deberá corrérsele traslado de la demanda y de la documentación acompañada, con citación y emplazamiento para comparezcan, respondan la demanda y ofrezcan prueba, bajo apercibimiento de ley, en el término de 20 días de notificados (arts. 75 y 160 de cód. Proc.). Notifíquese.-