EDICTO: QUINTEROS ERNESTINA GRACIELA P/ SUCESIÓN - Autos N° 256.657

Juez Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas, en autos N° 256.657 caratulados “QUINTEROS ERNESTINA GRACIELA P/ SUCESIÓN” declara la apertura del proceso sucesorio ab – intestado de QUINTEROS ERNESTINA GRACIELA,con D.N.I. N°8.329.686. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por la causante para que se presenten dentro de los TREINTA DÍAS HÁBILES conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.