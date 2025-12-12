EDICTO: PRO - PROPUESTA REPUBLICANA (Distrito Mendoza)

En función de lo dispuesto por el Consejo Directivo Provincial del PRO - PROPUESTA REPUBLICANA (Distrito Mendoza) en acta de fecha 10 de diciembre de 2025, en un todo de conformidad con la Carta Orgánica del PRO Mendoza y con la legislación vigente aplicable en la materia SE COMUNICA a todos los AFILIADOS DEL PARTIDO PRO PROPUESTA REPUBLICANA – DISTRITO MENDOZA- lo resuelto en el acta mencionada supra: Convocar a elecciones internas de precandidatos a cargos públicos electivos para las Elecciones Generales Municipales a celebrarse el próximo 22 de febrero de 2026. Aprobar el siguiente calendario electoral: FIN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LISTAS: 17 de diciembre de 2025. FIN DEL PLAZO EXTRAORDINARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN PAPEL: 18 de diciembre de 2025.EXHIBICIÓN DE LISTAS: 19 de diciembre de 2025.FIN DE PLAZO PARA IMPUGNACIONES: 20 de diciembre de 2025. FIN DE PLAZO PARA SUBSANAR DOCUMENTACIÓN: 21 de diciembre de 2025 OFICIALIZACION DE LISTAS: 22 de diciembre de 2025. ELECCIÓN DE CANDIDATOS A CARGOS PÚBLICOS ELECTIVOS: 23 de diciembre de 2025. PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS ELECTOS: 26 de diciembre de 2025.-