EDICTO: PRADO GERALDO AMANCIO C/ MORALES MOZAS SEBASTIAN EDGARDO P/ PROCESO DE CONSUMO - EXPTE Nº 279928 CARATULADOS

- PABLO BITTAR JUEZ DEL 1° TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS de la PROVINCIA DE MENDOZA. EXPTE Nº 279928 CARATULADOS “PRADO GERALDO AMANCIO C/ MORALES MOZAS SEBASTIAN EDGARDO P/ PROCESO DE CONSUMO”. Este Tribunal notifica al Sr. SEBASTIÁN EDGARDO MORALES MOZAS, D.N.I. N° 33.890.241, la sentencia que se transcribe en el siguiente proveído Fs 50: “Mendoza, 23 de octubre de 2025.(…) RESUELVO: 1- Admitir la demanda instada por el Sr. GERALDO AMANCIO PRADO, y, en consecuencia, condenar a SEBASTIÁN EDGARDO MORALES MOZAS, a abonarle al accionante en el plazo de DIEZ DÍAS de firme y ejecutoriada la presente sentencia, la suma de Pesos doce millones cuatrocientos un mil doscientos treinta y ocho ($ 12.401.238), con más los intereses establecidos en los considerandos hasta el efectivo pago. 2-Imponer las costas a la parte demandada vencida. 3- Regular los honorarios profesionales del Dr. Luis Eduardo Cugnini, en la suma de Pesos dos millones novecientos setenta y seis mil doscientos noventa y siete ($ 2.976.297), a la fecha y sin perjuicio de los complementarios que correspondan y del IVA para aquellos profesionales que acrediten la calidad respectiva (arts. 2, 3, 4 y 31 L.A.). 4-Regular los honorarios del Perito Martillero, Mario Augusto Agüero, en la suma de Pesos cuatrocientos noventa y seis mil cuarenta y nueve ($ 496.049), sin perjuicio de los complementarios y del IVA que pudiere corresponder (art. 184 del C.P.C.C.T.). Para el caso de que hubiera recibido adelanto de honorarios, los mismos deberán descontarse de la regulación. NOTIFÍQUESE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL.Fdo.Dr.Pablo Bittar.Juez.” DR. FERNANDO LOPEZ LENTZ SECRETARIO
Publica: 10/12/2025.-