EDICTO: POPELKA JULIA ELENA P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07996975-8((012054-422992)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por la causante Sra. JULIA ELENA POPELKA A DNI 1.207.974, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07996975-8((012054-422992)). POPELKA JULIA ELENA P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez.