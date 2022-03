EDICTO: PODA, JUAN CARLOS C/ FONTALBA, PATRICIO AGUSTIN Y RAMON GUILLERMO FONTALBA SUCESORES DE SOSA, JULIO GERARDO S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO

BRANKO MOLINARI, Martillero Público mat. 3314.- ORDEN: JUZGADO EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINAS DECIMO SEGUNDO autos Nº 119939 caratulados “PODA, JUAN CARLOS C/ FONTALBA, PATRICIO AGUSTIN Y RAMON GUILLERMO FONTALBA SUCESORES DE SOSA, JULIO GERARDO S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO”, REMATARA: CATORCE DE MARZO DE 2022 a las 9 horas en calle San Martín Nº 322, Planta Baja, Ciudad, Mendoza, OFICINA DE SUBASTAS JUDICIALES, bajo la modalidad “A VIVA VOZ” conforme lo normado por los Arts. 275 y 264 inc. III del C.P.C.CyT, 100% INMUEBLE propiedad de SOSA JULIO GERARDO, PODA PARISI ROMINA ANTONELLA, y PODA PARISI CARLA PATRICIA, ubicado en barrio Chavarria con frente a calle Alvarez Condarco esquina Fray Luis Beltran, Departamento de Maipu, Provincia de Mendoza. SUPERFICIES (según informe de parcela): por titulo: un mil cuatrocientos veintiún metros con cincuenta centímetros cuadrados; por plano: un mil doscientos noventa y siete metros con veintiocho centímetros cuadrados. INSCRIPCIONES Y DEUDAS: REGISTRO PUBLICO Y ARCHIVO JUDICIAL: matricula 100.334/7. NOMENCLATURA CATASTRAL: 07-02-21-0005-000003-0000-4. RENTAS: PADRON TERRITORIAL: 07-222734 deuda $ 7.179,27. AYSAM S.A. no brinda servicio. O.S.M. S.A. (el) no brinda servicio. MUNICIPALIDAD DE MAIPU padrón 3136 deuda $ 185.368. IRRIGACION: sin servicios. VIALIDAD PROVINCIAL informa que la propiedad se encuentra exenta de pagos por contribuciones y/o mejoras.- TODAS LAS DEUDAS ACTUALIZABLES AL EFECTIVO PAGO.- GRAVAMENES: no registra al 06/02/2022. MEJORAS: construcción mixta (ladrillo y adobe), dos dormitorios, un baño, cocina comedor. Pisos de