EDICTO: PISINATTI e HIJOS  S.A.

PISINATTI e HIJOS S.A. En cumplimiento del artículo 88 inciso 4 de la Ley General de Sociedades se publica por tres días el presente edicto a los fines de hacer público que la Sociedad PISINATTI e HIJOS S.A., CUIT Nº 33-62907741-9, inscripta en el Registro Público de Sociedades Anónimas bajo el Número 7709 Fs. 268 Tomo 20 A, el 3 de agosto de 1981, hoy Matrícula 1465 P, con domicilio social en la calle San Martin 1694, Perdriel, Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza ha aprobado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13 de noviembre de 2025 el Balance Especial de Escisión y de Reducción de Capital que fuera confeccionado a esos efectos con fecha de cierre al 15 de octubre de 2025 y que expone un activo valuado en $1.980.328.233,97, un pasivo de $ 6.081.447,96, y un patrimonio neto de $1.974.246.786,01.En esa misma asamblea se ha resuelto destinar parcialmente su patrimonio a tres sociedades existentes: Agro Suelo SA inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de la Provincia de Mendoza al Legajo – Matricula 42.034 P, a la cual se le trasladarán activos por la suma de $482.205.529,20, libre de pasivos y un patrimonio neto de $482.205.529,20; Agropecuaria La Candelaria S.A. inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de la Provincia de Mendoza al Legajo – Matricula 42.931 P, a la cual se le trasladarán activos por la suma de $482.205.529,20, libre de pasivos y un patrimonio neto de $482.205.529,20, Terragrelo S.A. inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de la Provincia de Mendoza al Legajo – Matricula 41.700 P, a la cual se le trasladarán activos por la suma de $482.205.529,20, libre de pasivos y un patrimonio neto de $482.205.529,20; por lo que permanecerá en Pisinatti e Hijos SA un Activo de $ 533.711.646,37, un pasivo de $6.081.447,96, y un patrimonio neto de $527.630.198,41. En virtud de lo resuelto por la asamblea, la sociedad escindente reducirá su capital de la suma de $ 140.682.650,00 .- a la suma de $ 37.598.346,00.- y modificará el artículo cuarto de los estatutos sociales. En la calle Colon 412, Planta Baja, Departamento B, de la Ciudad Capital de la Provincia de Mendoza, de lunes a viernes, de 9 a 16 horas, los acreedores de fecha anterior podrán oponerse a la escisión, en los términos del artículo 88 de la Ley 19.550, dentro de los 15 días desde la última publicación de este edicto.