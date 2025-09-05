EDICTO: Obra Social del Personal de Empresas de Limpieza, Servicios y Maestranza.

Obra Social del Personal de Empresas de Limpieza, Servicios y Maestranza. La Junta Electoral 2025 designada para llevar a cabo el proceso eleccionario de esta obra social notifica a todos sus afiliados la siguiente resolución: “….Mendoza 27 de AGOSTO de 2025 VISTO …CONSIDERANDO …RESUELVE: …Conforme lo establecido en el artículo 34, 35, 38 ss y cc del estatuto, que las elecciones para elegir nuevas autoridades para un periodo de 4 años, se llevará a cabo el día 08 de Setiembre del 2025 de 10.00hs. a 18.00hs., conforme ya fuere notificado y publicado, quedando habilitadas las siguientes mesas para votar: Mesa No 1 en calle Montevideo 270 Ciudad, Mendoza, Mesa Nº2 en calle Yapeyú 87 San Martin, Mendoza, Mesa Nº3 en calle Pueyrredon 198 Tunuyán, Mendoza y por último Mesa Nº4 en calle Santa Fe 105 San Rafael, Mendoza. ….” La resolución que determina lo ut supra indicado junto con las personas que las presidirán se exhiben en la sede de la entidad Montevideo 270, Ciudad, Mendoza. Junta Electoral.