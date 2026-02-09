SR. JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N° 285199 caratulados “REAL DEL PADRE S.A. P/ CANCELACIÓN DE DOCUMENTOS”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: “Mendoza, 22 de Diciembre de 2025. … Publíquense edictos por TRES VECES con dos días de intervalo en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO, haciéndose saber a posibles interesados la petición de cancelación con indicación expresa de los datos de los cheques. ... lvp/US FDO: DRA. PATRICIA D. FOX- JUEZ” Cheque Nº 1523777; Cheque Nº 1777111; Cheque Nº 1777112; Cheque Nº 1777113; Cheque Nº 1777114; y Cheque Nº 1777115; Todos ellos pertenecientes a la cuenta corriente Nº 484-20-002030-3-00 cuyo titular es Real del Padre S.A del Banco BBVA Argentina S.A, sucursal de calle Arístides Villanueva al 309, Ciudad de Mendoza.