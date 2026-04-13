EDICTO: MUÑOZ JUAN CARLOS P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-08069308-1((012054-423713)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. JUAN CARLOS MUÑOZ, DNI: 13.210.883, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-08069308-1((012054-423713)). MUÑOZ JUAN CARLOS P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.