EDICTO: MONTEMAR CIA. FIN.S.A. C/ ALENDA GERARDO WALTER S/ PROCESO MONITORIO (PREPARA VIA MONITORIA) - Autos Nro. 70.202

DRA. BEATRIZ FORNIES. JUEZ, titular del Juzgado de Paz Letrado NRO. MAIPU, , NOTIFICA a los Señores ALENDA, GERARDO WALTER, Documento 30.604.252, de las siguientes resoluciones en los autos Nro. 70.202, caratulados "MONTEMAR CIA. FIN.S.A. C/ ALENDA GERARDO WALTER S/ PROCESO MONITORIO (PREPARA VIA MONITORIA)": A fecha. , el Juzgado proveyó:"A fs. 38 de autos el Juzgado proveyó: " Maipú, 03 de Noviembre de 2.023.- AUTOS Y VISTOS: RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda interpues−ta por MONTEMAR CIA FIN S.A contra GERARDO WALTER ALENDA mandando seguir la ejecución adelante hasta que la actora se haga íntegro pago del capital reclamado de PESOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 68/100 ($ 80.735,68.-) con más la suma de PESOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 40.368.-) presupuestada provisoriamente para cubrir el 7% de interés mensual morigerado desde el 1 - 12 - 2.022 y costas del juicio hasta el efectivo pago.- II.- Hágase saber al ejecutado que dentro de los CINCO DIAS HABILES contados desde su notificación deberá constituir domicilio, cumplir esta sentencia monitoria o puede deducir oposición escrita, bajo apercibimiento de tenerlo REBELDE sin más trámite y considerarse firme la presente y continuar con su ejecución (arts. 21, 74, 75, 235 y cc. CPCCT).- III.- En caso de corresponder ORDENAR trabar embargo sobre bienes de propiedad del demandado susceptibles de tal medida, hasta cubrir la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUATRO ($ 121.104.-) presupuestada provisoriamente para responder a capital, intereses y costas (art. 254 CPCCT).- IV.- Imponer las costas al demandado vencido (arts. 35 y 36 C.P.C.).- V.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ BACA en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO ($ 24.221.-) con más las acreencias que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago e I.V.A en los casos que correspondiere (arts. 19 in fine y 2 Ley 9131 y art. 33 inc. III del CPCCT.-).- VI- Cumpla con lo normado por el art. 234 inc. III del CPCCT.- 2 NOTIFIQUESE.- DJC DRA. BEATRIZ FORNIES Juez . Y a fs. 60 el juzgado proveyó:"Maipú, 05 de Julio de 2024. AUTOS Y VISTOS, RESUELVO: I- Aprobar la información sumaria rendida en autos, por la que se acredita, que GERARDO WALTER ALENDA, D.N.I. 30.604.252, es persona de ignorado domicilio.II- Notificar el presente junto con la resolución de fs. 38 por edictos que deberán ser publicados por tres veces con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y Diario Uno.III- Oportunamente, dése intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes que por turno corresponda.NOTIFÍQUESE.MMF. fdo: DRA. BEATRIZ FORNIES. JUEZ"-