EDICTO: MARCHETTA OSCAR R. Y FERNÁNDEZ MIRIAM LILIANA C/INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA P/PRESC.ADQUI: - Autos N°276273

El tribunal de Gestión Asociada N°2 en los autos N°276273 ,caratulados :”MARCHETTA OSCAR R. Y FERNÁNDEZ MIRIAM LILIANA C/INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA P/PRESC.ADQUI:”;proveyó a fs 6 lo siguiente:” Tengase a MARCHETTA OSCAR RODOLFO Y FERNÁNDEZ MIRIAM LILIANA por presentados ,parte y domiciliados ,en el carácter invocados,con el patrocinio del letrado del Dr FRAU EDGARDO ARIEL.Téngase presente demanda en formato PDF acompañada. Conforme lo solicitado ,de la demanda interpuesta ,córrase traslado a la contraria INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, por el término de VEINTE(20)DÍAS par que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituyan domicilio legal dentro del radio del Juzgado (artículos 21,72 inc III,74,75,160,209,210 del CPCC Y).Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad. Dispóngase la ANOTACIÓN DE LITIS del presente proceso ,respecto del inmueble objeto de autos, inscripto la matrícula N°40871/5,debiendo librarse por medio del correspondiente formulario 8(art 1905 último párrafo del CCyC).Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble tipo cochera identificada como designación 07 del plano de Mensura en Propiedad Horizontal, que le corresponde al dpto 11 del inmueble ubicado en calle Bernardo Ortiz 854,Godoy Cruz, Mendoza, por EDICTOS a publicarse en el Boletín Oficial y Diario UNO por CINCO(5) VECES en forma alternada(art 209 apIIinca) CPCC. Asimismo ,PUBLÍQUESE en las páginas web del Poder Judicial y del COlegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción, en caso de encontrarse disponibles dichas páginas (art 72 inc. IV del CPCC).Oportunamente ,CÍTESE al Gobierno de la Provincia de Mendoza en la persona del Sr Gobernador y del Sr Fiscal de Estado ,y a la Municipalidad de Godoy Cruz en la persona del Sr intendente. Notifíquese al Sr Fiscal de Estado con el expediente en su despacho. Oportunamente, ses intervención al Defensor Oficial en turno. NOTIFÍQUESE. Asimismo hágase saber a la parte actora que deberá colocar en un lugar visible del inmueble un cartel del tamaño equivalente a un cartel de obra y que deberá mantenerse durante la tramitación del juicio, indicando el número y carátula del expediente, juzgado de radicación d, nombre del pretendiente ,titular registral y superficie pretendida. Tal circunstancia deberá ser acreditada mediante fotografías certificadas por escribano público o constatación de oficial de justicia ,todo de conformidad a lo normado por el Art 209 inc d del CPCCyT. Dra MARCELA RUIZ DIAZ-Juez