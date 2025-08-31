EDICTO: Marcelo Adrián MUÑOZ - Expediente N.º EX-2025-06289658-GDEMZA-DPJ#MGTYJ

Marcelo Adrián MUÑOZ, DNI Nº 23.468.946, comunica que ha iniciado el trámite de inscripción como Martillero y Corredor de Comercio por expediente N.º EX-2025-06289658-GDEMZA-DPJ#MGTYJ originario de la Dirección de Personas Jurídicas.
Publicado: 31/08/2025 y 02 y 04/09/2025.-