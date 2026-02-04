EDICTO: MALMOD MARTIN DARIO C/ MITRE CONSTRUCCIONES SRL P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N° 259.868

EL JUEZ DEL JUZGADOS EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DECIMO SEGUNDO, PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA, CONJUEZ DRA MARIA VIRGINIA IGLESIAS, sito en calle Av. España 480 (entre calles Pedro Molina y Virgen del Carmen de Cuyo). Palacio de Justicia. 3° piso. Ala Sur. Oficina 38 (Mesa de Entradas) de la Ciudad de Mendoza Capital, Provincia de Mendoza en autos N° 259.868 caratulados “MALMOD MARTIN DARIO C/ MITRE CONSTRUCCIONES SRL P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. Hace saber por edictos a publicarse publicarse en el Boletín Oficial y Diario UNO por CINCO (5) VECES en forma alterada (art. 209 ap II inc.a) CPCCyT), la existencia del presente Juicio en el que se pretende usucapir el inmueble ubicado en calle Mitre n°574 – Subsuelo Cochera Unidad B1, Provincia de Mendoza, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble descripto para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo de VEINTE DIAS y bajo apercibimiento de ley.-