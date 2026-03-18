EDICTO: LUCERO MAGALLANES VANESA NATALIA C/ SCONFIENZA ALBERTO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - AUTOS N° 256338

SR. JUEZ DEL TERCER JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS TERCERO, EN LOS AUTOS N° 256338 CARATULADOS “LUCERO MAGALLANES VANESA NATALIA C/ SCONFIENZA ALBERTO P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA A TERCEROS INTERESADOS Y POSIBLES SUCESORES DE SCONFIENZA ALBERTODNI 6862123, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN DE FS 6: “Mendoza, 21 de Marzo de 2025 De la demanda incoada, TRASLADO a la demandada por el término de VEINTE días para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico bajo apercibimiento de ley (art. 21, 74, 209 y conc. C.P.C.C.T). NOTIFÍQUESE haciéndole saber a la demandada que podrá visualizar el texto de la demanda y su documentación ingresando a los links y Códigos QR que se adjuntan. Demanda: https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/AZHCB21117 Documentación: ttps://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/OFPSQ21117... Hágase saber a los posibles terceros interesados sobre el bien que se pretende usucapir la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse por cinco días en forma alternada en el Boletín Oficial y Diario UNO. Fdo Dra. Paula Culotta Juez”….Mendoza, 16 de Diciembre de 2025. AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: Estos autos precedentemente individualizados, estando acreditado el fallecimiento de Sconfienza Alberto, conforme acta de defunción acompañada, desconociendo quienes pudieran ser los sucesores del mismo, teniendo en cuenta el dictamen favorable del Ministerio Fiscal de fs. 13 y lo dispuesto por el art. 69 del CPCCM., RESUELVO: 1)Téngase presente el dictamen del Ministerio Fiscal visualizable a través del siguiente link: https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/FZFZJ161654 2)Declarar a los posibles sucesores de SCONFIENZA ALBERTO con DNI: 6.862.123, como personas inciertas.- 3)Publíquese edictos por TRES VECES con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y Diario "UNO”, conjuntamente con el decreto de fs. 6 de autos, en su parte pertinente. 4)Remitir a la MECC a los fines de su recaratulación la que deberá leerse: “Lucero Magallanes Vanesa Natalia c/ Posibles Sucesores de Sconfienza Alberto p/Prescripción Adquisitiva.” 5)Oportunamente, DESE VISTA AL DEFENSOR QUE POR TURNO CORRESPONDA. NOTIFÍQUESE EN FORMA OFICIOSA Fdo. Culotta Maria Paula. UBICACIÓN DEL INMUEBLE Bernardo de Irigoyen 174, Villa Tulumaya Mendoza.