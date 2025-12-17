EDICTO: LOPRESTI ANGEL SANTIAGO P/SUCESIÓN - Autos N° 256.797

Juez Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas, en autos N° 256.797 caratulados “LOPRESTI ANGEL SANTIAGO P/SUCESIÓN” declara la apertura del proceso sucesorio ab– intestado de LOPRESTI ANGEL SANTIAGO DNI N° 6.891.905. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por el causante para que se presenten dentro de los TREINTA DÍAS hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.