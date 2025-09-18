EDICTO: LA VACHERIE COUNTRY GOLF S.A. (s.f.l.)

Convócase a los señores accionistas de La Vacherie Country Golf S.A. (S.F.L.) a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 02.10.2025, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sita en calle Azcuénaga 2002, distrito Lunlunta, departamento Maipú, provincia de Mendoza, a fin de tratarse el orden del día que seguidamente se expresa: 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el presidente del Directorio 2) Por razones estrictamente relacionadas a la seguridad , se pone a consideración autorizar a los propietarios de lotes perimetrales, colindantes con calles externas al barrio , identificadas como sigue: M01L01-L02-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L09-L10-L11-L12-L13-L14-L15-L16-L17-L18-L19-L20-L21-L22, M02L01-L02-L03-L04, M03L01-L02-L03-L12-L13-L14-L15-L16-L17-L18-L19-L20, M04L01-L2-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L09-L10-L11-L12-L13-L14-L15-L16, M06L01-L02-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L09-L10-L11-L12-L13-L14-L15, M07L01-L02-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L09, M24L01-L02-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L09-L10-L11-L12-L13-L14-L15-L16-L17-L18-L19-L20-L21-L22-L23, M25L01-L02-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L09-L10-L11-L12-L13-L14-L15-L16-L17-L18-L19-L20-L21-L22-L23-L24-L25, M26L01-L02-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L09-L10-L11-L12, M27L01-L02-L03-L04-L05-L06-L07-L08-L09-L10-L11-L12-L13-L14-L15-L16-L17-L18-L19-L20-L21-L22-L23-L24-L25-L26-L27-L28-L29-L30-L31-L32-L33-L34-L35-L36-L37-L38-L39-L40-L41-42, a realizar en los limites posteriores de sus lotes (fondo de lotes colindantes) y dentro de los mismos, un CIERRE COLINDANTE DE SEGURIDAD, el que, en caso de ser autorizado, deberá en todos los casos contar con la Aprobación de la Comisión de Arquitectura , encuadrándose dentro de las características técnicas establecidas por ésta. En caso de que se opte como cierre colindante por un muro, el mismo también deberá ser declarado ante el municipio de acuerdo con el código de construcción vigente, cumpliendo con el reglamento de construcción sismorresistente correspondiente. Se hace presente que los señores accionistas de la sociedad deberán comunicar fehacientemente su asistencia con una anticipación no menor de tres (3) días hábiles de la fecha fijada para la mencionada Asamblea, es decir, hasta el día 29.09.2025 inclusive. Dicha comunicación deberá dirigirse de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas en la sede social de la sociedad. Además, se ruega a los señores representantes legales y/o apoderados de los accionistas que concurran a la Asamblea, se sirvan presentarse provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la reunión, a los efectos de su debida acreditación.

Publica: 18, 19, 22, 23 y 24/9/25