EDICTO: Ing. agrimensor Carlos Milone - EX-2024-06679550- -GDEMZA-DGCAT_ATM.

Ing. agrimensor Carlos Milone mensurará para gestión de título supletorio (ley 14159 y modificatorias) 72,99 m2 (sup. cubierta propia+sup. cub. común) y 29,77 m2 (sup. no cubierta común de uso exclusivo), correspondientes a la unidad n°10 (polígono 0-4-sector b2-planta baja), propiedad a nombre de empresa constructora del oeste sociedad de responsabilidad limitada, ubicada en calle Godoy Cruz s/n° y calle Antonelli s/n° (esquina n-e), planta baja, sector b2, unidad n°10, villa nueva, Guaymallén. Pretendientes: MARÍA SOL LOPEZ, ERNESTO NICOLAS LOPEZ y FEDERICO HORACIO LOPEZ. Límites: Norte: constructora del oeste sociedad de responsabilidad limitada (unidad n°7) y constructora del oeste sociedad de responsabilidad limitada (superficie cubierta común). Sur: constructora del oeste sociedad de responsabilidad limitada (superficie no cubierta común de uso común). Este: constructora del oeste sociedad de responsabilidad limitada (superficie no cubierta común de uso común). Oeste: sur: constructora del oeste sociedad de responsabilidad limitada. Septiembre 18. Hora: 08:00. EX-2024-06679550- -GDEMZA-DGCAT_ATM.