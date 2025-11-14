EDICTO: HERRERA LUIS DOMINGO Y ANTUNEZ CARMEN MABEL P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07953109-4((012054-422462)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. LUIS DOMINGO HERRERA DNI 8158091 y CARMEN MABEL ANTUNEZ DNI 10350584, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07953109-4((012054-422462)). HERRERA LUIS DOMINGO Y ANTUNEZ CARMEN MABEL P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.-