EDICTO: HERNANDEZ JORGE LUIS Y HERNANDEZ ISABEL NELLY P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.683

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.683 “HERNANDEZ JORGE LUIS Y HERNANDEZ ISABEL NELLY P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes Sr. Jorge Luis Hernandez, D.N.I. N.º M6.890.361 y Sra. Isabel Nelly Hernandez, D.N.I. N.º F4.282.116, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dra. Érica Deblasi– Juez.