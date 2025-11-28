EDICTO: HERNANDEZ JORGE LUIS Y HERNANDEZ ISABEL NELLY P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.683

-
JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.683 “HERNANDEZ JORGE LUIS Y HERNANDEZ ISABEL NELLY P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes Sr. Jorge Luis Hernandez, D.N.I. N.º M6.890.361 y Sra. Isabel Nelly Hernandez, D.N.I. N.º F4.282.116, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dra. Érica Deblasi– Juez.
Publica: 28/11/2025.-