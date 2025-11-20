EDICTO: GUARDIOLA GARCIA TOMAS P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.624

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.624 “GUARDIOLA GARCIA TOMAS P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por el causante Sr. Tomas Guardiola Garcia, D.N.I. N.º 34.747.555, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia– Juez.-