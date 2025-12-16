EDICTO: GONZALEZ PEDRO IGNACIO P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07964572-3((012054-422594)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. PEDRO IGNACIO GONZALEZ DNI 11.805.332, haciéndoles saber que deben presentarescrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07964572-3((012054-422594)). GONZALEZ PEDRO IGNACIO P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez.