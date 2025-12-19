EDICTO: GOMEZ HUGO ESTEBAN P/ SUCESIÓN - Autos N° 256803

Juez Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, en autos N° 256803 “GOMEZ HUGO ESTEBAN P/ SUCESIÓN” declara la apertura del proceso sucesorio de GOMEZ HUGO ESTEBAN con DNI: 6.889.447, cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes para que se presenten dentro de los treinta días hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCyCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.