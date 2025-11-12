EDICTO: GOMEZ DANIEL OMAR C/BARBINI LUIS P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos N°277855

- JUEZ, SEGUNDO JUZGADO DE GESTION ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, en los autos N°277855 caratulados “GOMEZ DANIEL OMAR C/BARBINI LUIS P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, NOTIFICA a los terceros posibles interesados la siguiente resolución: “Mendoza, 31 de Marzo de 2025. Téngase por modificada la demanda en los términos expuestos. Téngase presente plano de mensura acompañado. Conforme lo solicitado de la demanda interpuesta y su ampliación, córrase TRASLADO a la contraria Sra. PIERINA MERCEDES BORROMEL, por el término de VEINTE(20) DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba constituya domicilio procesal electrónico y denuncie dirección electrónic, bajo apercibimiento de ley(artículos 21,72 inc.III,74,75,160,209,210 del CPCCyT)….Hágase saber a los posibles interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir el inmueble ubicado en calle VICENTE MORALES N°85 Distrito TULUMAYA, Departamento LAVALLE, Provincia de MENDOZA por EDICTOS a publicarse en el Boletín Oficial y Diario UNO por CINCO(5) VECES en forma alterada(art.209 apII inc.a) CPCCyT. Asimismo, PUBLÍQUESE en las páginas web del Poder Judicial y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción, en caso de encontrarse disponibles dichas páginas(art.72 inc.II del CPCCyT).…Oportunamente, dése intervención al Defensor Oficial en turno….Dra. MARCELA RUIZ DIAZ–Juez” Link traslado demanda: https://s.pjm.gob.ar/dd/cpl/RDNQL13168 Ubicación: calle VICENTE MORALES N°85 Distrito TULUMAYA, LAVALLE, MENDOZA Datos de Inscripción: ASIENTO N°1234, FOJAS 192 DEL TOMO 11 DE LAVALLE Titular Registral: BARBINI LUIS
Publica: 12, 14, 18, 20, 26/11/2025.-