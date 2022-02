EDICTO: GOMARIS GALEOTE ENZO ARIEL C/ SORIA RAMON VICENTE Y LA MERCANTIL ANDINA S.A. P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO.- EXPTE N°406999

EXPTE N°406999 CARATULADO: GOMARIS GALEOTE ENZO ARIEL C/ SORIA RAMON VICENTE Y LA MERCANTIL ANDINA S.A. P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO.- CUARTO TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA: EXPTE N°406999 CARATULADO: GOMARIS GALEOTE ENZO ARIEL C/ SORIA RAMON VICENTE Y LA MERCANTIL ANDINA S.A. P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO NOTIFICAR: al Sr. Ramón Vicente Soria, con DNI N° 22.332.606, persona de ignorado domicilio. Mendoza, 09 de Diciembre de 2021.VISTOS Y CONSIDERANDO.RESUELVO:I.- Aprobar la información sumaria rendida en autos, teniendo al Sr. Ramón Vicente Soria, con DNI N° 22.332.606, como persona de ignorado domicilio. En consecuencia, notifíquese del traslado de demanda, mediante EDICTOS, los que deberán publicarse tres veces (3), con dos días (2) de intervalo, en el Boletín Oficial y Diario UNO.II.- Cumplida la publicación edictal y vencido el plazo acordado, encaso de incomparecencia de la notificada, dése vista de las actuaciones al Defensor Oficial en turno, a los efectos del art. 75-III del CPCCT. NOTIFÍQUESE. Juez Coussirat, María Luz. Y a fs. 19: Mendoza, 01 de Febrero de 2021.-Téngase por acreditada la personería invocada por la Dra. Marquez a mérito del ratifica en soporte papel que se acompaña. En consecuencia, proveyendo la demanda interpuesta: Téngase presente los hechos expuestos, la documental acompañada y la prueba ofrecida, para su oportunidad.-De la demanda incoada y documentación acompañada, TRASLADO al demandado, Sr. RAMÓN VICENTE SORIA, con citación y emplazamiento de VEINTE DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y fije domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de ley (art 20, 21, 74, 75, 156 y cc del CPCCyT y Ley 8968). NOTIFÍQUESE. Como se solicita, cítese en garantía a LA MERCANTIL ANDINA S.A., corriéndosele el traslado ordenado precedentemente. NOTIFÍQUESE.-OFÍCIESE en papel simple al Juzgado Administrativo de Tránsito de la Municipalidad de Guaymallen, a fin de que remita el expediente administrativo n° 54492-J1A-2019 caratulado “SORIA RAMÓN VICENTE – LLARTE ARNALDO FABIALGOMARIZ GALEOTE ENZO ARIEL P/ ACCIDENTE VIAL de fecha 12/12/19, a los efectos de su análisis previo a la audiencia inicial y sin perjuicio de su admisión oportuna-OFÍCIESE a Hospital Italiano de Mendoza a fin de que remitan, en caso de corresponder, la historia clínica de Enzo Ariel Gomaris Galeote, a los efectos de su análisis previo a la audiencia inicial, y sin perjuicio de su admisión oportuna.-Asimismo, cúmplase con lo ordenado a fs. 16 tercer párrafo en cuanto a la presentación de la demanda y documentación en documento PDF generado a partir de documento de texto no escaneado.-DRA. MARIA LUZ COUSSIRAT.-Juez .-Identificadores demanda y documentación: WBZUP21129 y LDEQO211211