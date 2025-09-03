EDICTO: GIMENEZ VIRGINIA ALEJANDRA C/ OLIVARES JUAN PABLO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos N° 419417

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-CUARTO PODER JUDICIAL MENDOZA foja: 25 CUIJ: 13-07668625-9((012054-419417)). GIMENEZ VIRGINIA ALEJANDRA C/ OLIVARES JUAN PABLO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO *106790061* Mendoza, 19 de Agosto de 2025. EDICTOS. Autos N° 419417 caratulados “GIMENEZ VIRGINIA ALEJANDRA C/OLIVARES JUAN PABLO P/ DAÑOS DERIVADOS DEACCIDENTES DE TRÁNSITO", SE NOTIFIQUE AL SR. Juan PabloOlivares declarado de ignorado domicilio a fs. 22 el día 01 de agosto de 2025, el decreto de fs. 4 de fecha 07 de Noviembre de 2024 donde se RESOLVIÓ: “...Téngase presente el Beneficio de Litigar Sin Gastos N°419.047 denunciado.- Téngase al Dr. Giuliano Lo Bello por presentado enrepresentación de la Sra. GIMENEZ VIRGINIA ALEJANDRA, parte y domiciliado, en el carácter invocado, a mérito del poder especial para juicios acompañado mediante cargo N° 9118701.- Por constituido el domicilio legal y procesal, a sus efectos. Téngase presente el mail denunciado.- De la demanda interpuesta, TRASLADO al demandado, Sr. OLIVARES JUAN PABLO por el término de VEINTE días con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal dentro del radio del Tribunal. (Arts. 21, 74, 75 y 160 y cc del CPCCyT). NOTIFÍQUESE…”. Firmado: MUNAFO FABIANA BEATRIZ - JUEZ…” FS 22 “Mendoza, 01 de Agosto de 2025. RESUELVO: I- Declarar al Sr. JUAN PABLO OLIVARES como persona de ignorado domicilio.- II- Notifíquese el traslado de demanda y el presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo,TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-CUARTO PODER JUDICIAL MENDOZA bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del CPCCyT.-