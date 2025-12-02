EDICTO: GARCIA ANDRES Y OTS C/ LOPEZ PAULA FRANCISCA Y OTS. P/ ESCRITURACIÓN - AUTOS Nº 251.916

JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS Nº 4 DE MENDOZA. AUTOS Nº 251.916 “GARCIA ANDRES Y OTS C/ LOPEZ PAULA FRANCISCA Y OTS. P/ ESCRITURACIÓN” Cita y Notifica a los sucesores del co-demandado SR. OSCAR EDUARDO KOLTES , se hace saber que a fs. 314 se ha dictado la resolución que en su fecha y parte pertinente dice: “Mendoza, 28 de Febrero de 2024. VISTOS Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- APROBAR la información sumaria rendida en autos, teniendo a los sucesores del co-demandado Sr. Oscar Eduardo Koltes, como de personas inciertas. En consecuencia, y a fin de que conteste la demanda interpuesta, de la que oportunamente se le correrá traslado ordenado, cítaselos para que en el plazo de TRES DIAS comparezca a estar a derecho y constituya domicilio legal dentro del radio del Tribunal (art. 21 del CPCCyT), mediante EDICTOS que deberán publicarse tres veces, con dos de intervalo, en el Boletin Oficial y Diario Uno. II.- Cumplida la notificación edictal y vencido el plazo acordado, en caso de incomparecencia de la notificada, dése vista de las actuaciones al Defensor Oficial en turno, a los efectos del art. 75, ap. III del CPCCyT.- NOTIFÍQUESE. Fdo.: Dr. Osvaldo Daniel Cobo. JUEZ”.-