EDICTO: GALILEO TECHNOLOGIES SA C/RODRIGUEZ MAXIMILIANO RAFAEL P/PROCESO DE CONOCIMIENTO - CUIJ: 13-07284460-7((011851-18898))

JUEZA DEL PRIMER TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA DE PAZ, en los autos CUIJ: 13-07284460-7((011851-18898)) GALILEO TECHNOLOGIES SA C/RODRIGUEZ MAXIMILIANO RAFAEL P/PROCESO DE CONOCIMIENTO, NOTIFICAR A RODRIGUEZ MAXIMILIANO RAFAEL CON DNI: 35183650- DE IGNORADO DOMICILIO notifica mediante edictos la sentencia de fs. 112 cuya parte resolutiva se transcribe a continuación: Mendoza, 18 de Septiembre de 2025… AUTOS Y VISTOS. CONSIDERANDO: RESUELVO: 1- Hacer lugar a la demanda instada por GALILEO TECHNOLOGIES S.A. contra RODRIGUEZ MAXIMILIANO RAFAEL, ordenando en consecuencia que dentro de los Diez Dias de firme la presente, se le haga integro pago al actor de la suma de Pesos Trescientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 16/100 ($381.858,16) con más los intereses de la ley 9041 desde la fecha de pago y hasta el 16.04.2024, que debe aplicar el interés que norma la ley 9516 hasta su efectivo pago. 2.- Imponer las costas al accionado vencido atento al principio objetivo de la derrota (art. 35 y 36 del CPCyT) 3.- Regular los honorarios profesionales del perito contador Sr. Gustavo Eduardo Miranda en la suma de Pesos Ciento Treinta y Tres mil Seiscientos ($133.600,00) equivalente a ¼ de jus. Sin perjuicio de los intereses, IVA y complementarios que le pudiera corresponder. 4.- Regular los honorarios profesionales de los Dres. Santiago Vizcaino, Guillermo Vizcaino en la suma de Pesos Cincuenta y Siete mil Doscientos Setenta y Ocho con 85/100 ($57.278,85) para cada uno de ellos, sin perjuicio de los intereses, IVA y complementarios que le pudiera corresponder (Art. 2,4,19 y 31 LA).- A FS. 64: Mendoza, 25 de Junio de 2024. AUTOS Y VISTOS: Los precedentemente intitulados, constancias de autos, dictamen del Ministerio Fiscal de fs. 60 y lo dispuesto por los arts. 69 y 72 del C.P.C.; RESUELVO: I.- Aprobar la información sumaria rendida en autos y, en consecuencia, declarar que el Sr. RODRIGUEZ MAXIMILIANO RAFAEL D.N.I. Nº 35.183.650 resulta de ignorado domicilio.- II- Notificar mediante edictos que se publicaran en el BOLETIN OFICIAL y DIARIO UNO por el termino de ley, la presente y la de fs. 33. III- Fecho, dese intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes en turno.-NOTIFIQUESE.