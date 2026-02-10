EDICTO: LOPEZ GIULIANA ROMINA C/ ESQUIVEL CARLOS FERNANDO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - AUTOS N* 284.242

DRA. MARIA PAZ GALLARDO JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA-PRIMERO, AUTOS N* 284.242, caratulados “LOPEZ GIULIANA ROMINA C/ ESQUIVEL CARLOS FERNANDO P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO”, a fs. 2, el Tribunal resolvió: “Mendoza, 06 de Octubre de 2025. Téngase a la Dra. Luciana Sthefania Zabalegui, con el patrocinio letrado de los Dres. Ernesto Humberto Vartalitis y Santiago Lecea, por la Srta. Giuliana Romina López, por presentada, parte y domiciliada en el carácter invocado, a tenor del escrito ratificatorio acompañado. Téngase presente la dirección electrónica y el domicilio procesal electrónico denunciados. De la demanda de conocimiento interpuesta, TRASLADO a la parte demandada por el plazo de VEINTE (20) DÍAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio procesal electrónico (artículos 21, 74, 75, 160, 161 y concordantes del CPCCT nro. 9001). NOTIFÍQUESE en el domicilio real conforme las pautas de la Acordada 28243-“Política de notificaciones accesibles”. Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. (…) Link de descarga de la demanda y documentación: https://ccn.pjm.gob.ar/descargas/shFDrf GM Fdo. DRA. MARÍA PAZ GALLARDO – JUEZ” y fs.10 “Mendoza, 16 de Diciembre de 2025. VISTOS: (…) CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: I-Declarar al Sr. CARLOS FERNANDO ESQUIVEL, D.N.I. 20.626.225, persona de ignorado domicilio. II- Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO UNO por el término de TRES DIAS, con dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art. 69 y 72 del CPCCyT. (…) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. GM Fdo. DRA. MARÍA PAZ GALLARDO - JUEZ