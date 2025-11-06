EDICTO: FLAMANT TERESA MATILDE Y MUNIVEZ RODOLFO P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 421.099

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 421.099 “FLAMANT TERESA MATILDE Y MUNIVEZ RODOLFO P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes Sra. Teresa Matilde Flamant, D.N.I. N.º F5.258.588 y Sr. Rodolfo Munivez, D.N.I. N.º 6.934.094, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia– Juez.-