EDICTO: Financiera San Rafael S. A

"Financiera San Rafael S. A.: Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 29 de diciembre de 2.025 a las 9:30 en primera convocatoria y a las 10:30 en segunda, en Av. Hipólito Yrigoyen 4, planta alta, oficina 1 (sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación del Presidente y Auxiliares de Asamblea. 2- Lectura del acta anterior. 3- Consideración de los balances generales y documentación Art. 234 Ley, de los Ejercicios al 31/08/24 y 25. 4- Aprobación de la Gestión del Directorio, ejercicios 66 y 67 5- Retribución Especial Directores Titulares y Síndico, ejercicios Nº 66 y 67 y distribución de dividendos. 6- Elección de un Presidente y hasta 6 Directores Titulares, hasta 7 Suplentes, Síndico Titular y Suplente. Nota: Los accionistas deberán requerir certificado de asistencia los días 19, 22 y 23 de diciembre de 2.025 de 11,30 a 12,30 en nuestra sede.".