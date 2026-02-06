EDICTO: FILIPPINI LOLA SILVIA P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.952

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.952 “FILIPPINI LOLA SILVIA P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por la causante Sra. Lola Silvia Filippini, D.N.I. N.º F4.956.246, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia– Juez.-