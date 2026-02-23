EDICTO: FIGUEROA HUGO IRINEO Y GONZALEZ SOFIA ROSARIO P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07972142-9((012054-422692)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N.º 4., cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por los causantes Sres. HUGO IRINEO FIGUEROA DNI 6.846.022 y SOFIA ROSARIO GONZALEZ DNI 3.274.236, haciéndoles saber que deben presentarescrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07972142-9((012054-422692)). FIGUEROA HUGO IRINEO Y GONZALEZ SOFIA ROSARIO P/ SUCESIÓN. Fdo. Dr. Martín Miguel Vassellucci. Juez.