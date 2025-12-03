EDICTO: FERNANDEZ JUAN ALBERTO P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 421.931

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 421.931 “FERNANDEZ JUAN ALBERTO P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por el causante Sr. Juan Alberto Fernandez con D.N.I. N.º 32.875.086, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia Juez.