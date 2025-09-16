EDICTO: DE FAVERI YAMILA FABIANA C/ZARATE JOSE ORLANDO RAFAEL P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO - Autos n°413.157

SR JUEZ DEL EXCMO TRIBUNAL DE GESTION CIVIL ASOCIADA CUARTO de Mendoza, en los autos n°413.157 caratulado “DE FAVERI YAMILA FABIANA C/ZARATE JOSE ORLANDO RAFAEL P/DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO” NOTIFICA al DEMANDADO JOSÉ ORLANDO RAFAEL ZARATE, D.N.I. N°16.694.770 persona de ignorado domicilio, la resolución de fs.38: “Mendoza, 17 de Febrero de 2025. … RESUELVO: I.-Aprobar la información sumaria rendida en autos, teniendo a JOSÉ ORLANDO RAFAEL ZARATE, D.N.I. N°16.694.770 como persona de ignorado domicilio. En consecuencia, notifíquese la presente resolución conjuntamente con el traslado de demanda de fs.1 y su ampliación de fs.4, mediante EDICTOS, los que deberán publicarse tres veces (3), con dos días (2) de intervalo, en el Boletín Oficial y Diario 1 UNO, bajo la responsabilidad de la parte actora y conforme lo establecen los arts.69 y 72 del C.P.C.C.T. II.-Cumplida la publicación edictal y vencido el plazo acordado, en caso de incomparecencia de la notificada, dése vista de las actuaciones al Defensor Oficial en turno, a los efectos del art.75-III del CPCCT.- NOTIFÍQUESE DE OFICIO POR EL TRIBUNAL.- CMC. COUSSIRAT MARIA LUZ -JUEZA ”. La resolución de fs.1: Mendoza, 15 de Septiembre de 2022. Téngase al LEANDRO CACERES, por la Sra. YAMILA FABIANA DE FAVERI por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado a mérito del escrito ratificatorio acompañado. De la demanda interpuesta, TRASLADO al demandado con citación y emplazamiento de VEINTE DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca prueba y constituya domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (arts.21, 74, 75, 156, 160 y 161 del C.P.C.C.Y.T). NOTIFÍQUESE …. OM. FDO DR ORTUBIA MARCELO OSVALDO –SECRETARIO. Identificador: TLGHO14416 Subido: 14 de Setiembre de 2022 a las 1:16 hs Identificador: RKGXT14416 Subido: 14 de Setiembre de 2022 a las 1:16hs”. Y resolución de fs.4: “Mendoza, 19 de Abril de 2023. Téngase por ampliada la demanda en los términos expuesto respecto de la instrumental acompañada. Téngase presente lo manifestado para su oportunidad y por cuanto derecho corresponda. Por ratificado lo actuado. NOTIFÍQUESE el presente decreto conjuntamente con el de fojas 1. KJ. FDO DRA MANNINO MARIA SILVIA -SECRETARIA”