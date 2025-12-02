EDICTO: ESTEBANEZ ANDRES DAVID Y JUNGJOHANN SCHEBLEIN SILVIA P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07972294-9((012054-422696)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. DAVID ESTEBANEZ ANDRES DNI 92.029.113 y SILVIA JUNGJOHANN SCHEBLEIN DNI 92.051.145, haciéndoles saber que deben presentar escrito digital ante el Tribunal acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07972294-9((012054-422696)). ESTEBANEZ ANDRES DAVID Y JUNGJOHANN SCHEBLEIN SILVIA P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Fabiana Beatriz Munafo. Juez.