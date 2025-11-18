EDICTO: ORADOR ANTONIO Y SORIA RAMONA ROSA P/ SUCESIÓN - Autos N° 256.745

Juez Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas, en autos N° 256.745 caratulados “ORADOR ANTONIO Y SORIA RAMONA ROSA P/ SUCESIÓN” declara la apertura del proceso sucesorio ab – intestado de ORADOR ANTONIO, DNI N°6.920.427. y de SORIA RAMONA ROSA, DNI N°14.058.185. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes para que se presenten dentro de los TREINTA DÍAS hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo.