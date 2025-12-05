EDICTO: ENERGE SA C/ FERNANDEZ LEONARDO ARIEL P/ COBRO DE PESOS - Autos CUIJ:13-07733226-4(011702-72725)

JUEZ DEL JUZGADOS DE PAZ LETRADOS DEPARTAMENTA-MAIPU, en autos CUIJ:13-07733226-4(011702-72725), caratulados: “ENERGE SA C/ FERNANDEZ LEONARDO ARIEL P/ COBRO DE PESOS” notifique al demandado LEONARDO ARIEL FERNANDEZ, DNI 30.606.574 de domicilio ignorado, el traslado de demanda y la declaración de ignorado domicilio, a tal efecto se transcribe lo decretado por este Tribunal conforme proveído de fs. 45: “Maipú, 09 de junio de 2025 (...)RESUELVO: I- Aprobar la información sumaria rendida en autos, por la que se acredita, que LEONARDO ARIEL FERNANDEZ D.N.I. 30.606.574 es persona de ignorado domicilio. II- Notificar el presente conjuntamente con la providencia de fs. 28 por edictos que deberán ser publicados por tres veces con dos días de intervalo en el Boletín Oficial y Diario UNO. III- Oportunamente, dése intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. Fdo: DRA. BEATRIZ FORNIES Juez”. Motivo por el cual se notifica el traslado de demanda, habiendo sido ordenado fs. 28: “Maipú, 06 de Febrero de 2025. Agréguese comprobantes de pago de los tributos de Ley.- Proveyendo la presentación de fs. 4/6: Téngase por presentado y parte a mérito de la copia de podr acompañado a fs. 18/21. Téngase presente el domicilio procesal electrónico. (art. 21 CPCCT).- Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad y en cuanto derecho corresponda.- De la demanda interpuesta TRASLADO al demandado por el término de VEINTE DIAS con citación y emplazamiento para que constituya domicilio, comparezca y responda, bajo apercibimiento de Ley ) arts. 74, 75, 160 y cc. CPCCT). NOTIFIQUESE.- MJA DRA. BEATRIZ FORNIES; Fs. 31 Maipú, 17 de Febrero de 2025.- Atento lo solicitado, se proporcionan los códigos identificatorios y links de descargas de la demanda y prueba a fin de dar cumplimiento con el traslado.- ID DEMANDA: VFMLQAD221246 - LINK DE DESCARGA https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=VFMLQAD221246 ID PRUEBA: HYLKRHD221246 - LINK DE ID DEMANDA: VFMLQAD221246 - LINK DE DESCARGA https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=VFMLQAD221246 ID PRUEBA: HYLKRHD221246 - LINK DE DESCARGA https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=HYLKRHD221246 NOTIFIQUESE CONJUNTAMENTE CON EL DECRETO DE FS. 29.-
EDICTO: ENERGE SA C/ FERNANDEZ LEONARDO ARIEL P/ COBRO DE PESOS - Autos CUIJ:13-07733226-4(011702-72725)
MJA DRA. BEATRIZ FORNIES
Juez
Publica: 5, 11 y 16/12/25.-