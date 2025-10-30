EDICTO: EDEMSA C/CORZO JUANA  P/DE COBRO DE PESOS - Autos N°24.647

TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA DE PAZ - PRIMERO, autos N°24.647, “EDEMSA C/CORZO JUANA P/DE COBRO DE PESOS”. Notifica a demandada JUANA AGUSTINA CORZO, DNI N°12.457.883, con domicilio DESCONOCIDO, lo ordenado a fs. 12: “Mendoza, 14 de Marzo de 2025. Mendoza, 14 de Marzo de 2025. Téngase presente las boletas acompañadas. De la demanda interpuesta TRASLADO a los demandados por el término de VEINTE DIAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado (Arts. 21, 74, 75 y 160 del CPCCT). NOTIFÍQUESE. Al domicilio especial no ha lugar, al domicilio REAL. Téngase presente la prueba ofrecida y lo demás expuesto para su oportunidad y en cuanto por derecho corresponda. MC DRA. ELDA ELENA SCALVINI.Juez.” Link descarga: https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=WMWPUPA61445, Link descarga:https://s.pjm.gob.ar/meed/?short_id=PLMQLKW61445. Y lo ordenado a fs. 25 “Mendoza, 26 de Septiembre de 2025. AUTOS Y VISTOS:…RESUELVO: I Aprobar la información sumaria rendida en autos y, en consecuencia, declarar que la parte demandada JUANA AGUSTINA CORZO, D.N.I. N° 12.457.883 resulta ser persona de ignorado domicilio. II Notificar el presente auto conjuntamente con el traslado de demanda de fs. 12 mediante edictos que se publicarán en el BOLETIN OFICIAL y DIARIO UNO por tres veces, con dos días de intervalo. III Oportunamente, dése intervención al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes en turno.NOTIFÍQUESE.PJ DRA. ELDA ELENA SCALVINI. Juez”