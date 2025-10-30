EDICTO: CALDERON TORRES ARTURO C/ TIERRA DEL CIELO S.A. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - CUIJ: 13-07729979-8((012053-322140)).

JUEZ del TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA-TERCERO, en juicio CUIJ: 13-07729979-8((012053-322140)) CALDERON TORRES ARTURO C/ TIERRA DEL CIELO S.A. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, Hace saber a posibles interesados la existencia del presente juicio en el que se pretende usucapir el inmueble ubicado ruta 40, Km. 47 de Anchorís, El Carrizal, Luján de Cuyo, MENDOZA.
Publica: 30/10/2025 y 3, 5, 7 y 11/11/2025.-