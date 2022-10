EDICTO: EDEMSA C/ APORTA, GUSTAVO  P/ DE CONOCIMIENTO - EXPTE. 5371

TRIBUNAL GESTIÓN ASOCIADA DE PAZ Y CONTRAVENCIONAL LUJÁN. EXPTE. 5371 “EDEMSA C/ APORTA, GUSTAVO P/ DE CONOCIMIENTO”. Notifica a OSCAR GUSTAVO APORTA, DNI N°25092619 con domicilio DESCONOCIDO, lo ordenado a fs. 37/38: ““ Luján de Cuyo, Mendoza, 12 de noviembre de 2021.- AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I-- HACER LUGAR a la demanda interpuesta por EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA- EDEMSA contra VICTOR HUGO MONTIEL y en consecuencia condenarlo para que en el plazo de DIEZ DIAS de firme y ejecutoriada la presente abone a la actora la suma PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 12/100 ($ 228.220,12) con más los intereses conforme la reglamentación específica vigente (N° 9/98,43/98 y 272/03) que se determinarán en función de la tasa activa del BNA, incrementada en un 75% desde el décimo sexto día en concepto de recargo punitorio, siempre y cuando no superen la suma admitida por el Tribunal al momento de practicarse liquidación, desde la fecha de la mora, de cada factura, hasta el efectivo pago y costas del juicio. II- IMPONER las costas a la parte demandada por resultar vencida (art. 36 del C.P.C.C. y T.). III- REGULAR los honorarios de los profesionales intervinientes sin perjuicio de los complementarios y alícuota que por I.V.A. pudiera corresponder de la siguiente forma: DRA. BRIGITTE SCHWERS en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 01/100 ($22.822.10); DR. ALBERTO REZ MAZUD en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 01/100 ($22.822.10) ; Y DRA. SILVANA PANNOCCHIA en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 01/100 ($22.822.10) RESPECTIVAMENTE, sin perjuicio de la alícuota que por IVA pudiera corresponder a cada uno( arts.13, 19 y 31 de la ley 3.641).-.... vb. Dra. CONSTANZA MARINA DOMINGUEZ.Juez”. Y a fs. 41 el Juez PROVEYO: ”Luján de Cuyo, Mendoza, 30 de Marzo de 2022. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: .......... RESUELVO: I.- Modificar el dispositivo I de la sentencia dictada a fs.37/38, debiendo leerse “OSCAR GUSTAVO APORTA” donde dice “VICTOR HUGO MONTIEL”.II.-A la cédula obrante a fs.39, estese a lo resuelto en el dispositivo I....... VB Dra. CONSTANZA MARINA DOMINGUEZ. Juez”.Y a fs.54:“Luján de Cuyo, Mendoza. 27 de setiembre de 2022....RESUELVO:1.- APROBAR la información sumaria rendida en autos y en consecuencia DECLARAR persona de ignorado domicilio a la demandada OSCAR GUSTAVO APORTA, DNI N°25092619. 2.- ORDENAR se notifique la sentencia de fs.37/38, el auto aclaratorio de fs.41 y el presente auto, mediante edictos a publicarse UNA VEZ CON UN INTERVALO DE DOS DIAS en Boletín Oficial , y Diario UNO , a cargo del actor; por cédula electrónica al Colegio de Abogados de esta Primera Circunscripción Judicial de Mendoza y y al Ministerio Fiscal interviniente en su casilla oficial DE OFICIO por el Tribunal y en la página del Poder Judicial, mediante el sistema de Listas Diarias, (Art. 72 inc. II y III del C.P.C.C.yT”. vb. Dra. CONSTANZA MARINA DOMINGUEZ.Juez”.-