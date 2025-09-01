EDICTO: DI MARCO, JOSE MARIO C/ LA SUPERIORA VIÑEDOS, BODEGAS Y OLIVARES S.A. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA - Autos Nº 218.766

Juez del Tribunal de Gestión Asociada Nº 4, PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA, en Autos Nº 218.766, caratulados: "DI MARCO, JOSE MARIO C/ LA SUPERIORA VIÑEDOS, BODEGAS Y OLIVARES S.A. P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, CITA Y NOTIFICA a la SUPERIORA VIÑEDOS, BODEGAS Y OLIVARES S.A., de domicilio ignorado, que el juzgado a fs. 547 dictó la sentencia que en su parte pertinente dice: "Mendoza, 1 de Julio de 2025. VISTOS: ... RESULTA QUE: ... CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I.-Hacer lugar a la demanda de usucapión en condominio y partes iguales, promovida por los Sres. Mauricio Agustin Acosta, Gabriel Omar Acosta y German Osvaldo Acosta -en su calidad de cesionarios de los Sres. Jose Mario Di Marce y Maximiliano Di Marco-, en relación al inmueble según Plano de Mensura Nº 13-12235 constante de 28 has3.391,68 m² según mensura, sito en el departamento de Lavalle, Distrito Villa Tulumaya, calle interna con salida a calle Centenario S/N, provincia de Mendoza y que se encuentra inscripto en la 3 inscripción al N.º 6597, fs. 435 del Tomo N.º 29 de Lavalle para fecha 03/10/1957. II.- Determinar el día 28 de Marzo de 1999 como fecha de cumplimiento del plazo de prescripción adquisitiva (conf. art. 1.905 del Código Civil y Comercial de la Nación). ... IV.- Firme la presente informar al Registro de la Propiedad, Administración Tributaria Mendoza, Municipalidad de Lavalle y demás entidades prestatarias de servicios públicos quienes son los nuevos titulares del bien, en condominio y en partes iguales. ... REGÍSTRESE - NOTIFIQUESE.. Fdo. MARIA LUZ COUSSIRAT. JUEZ