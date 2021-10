EDICTO: "DA DALT GABRIEL GUSTAVO Y SANCHEZ DAVID C/ HEREDEROS DE RÍOS AURELIANO - AUTOS 260.347

Víctor Paniagua Y Correas, Martillero Matrícula 2.138, en AUTOS 260.347 “DA DALT GABRIEL GUSTAVO Y SANCHEZ DAVID C/ HEREDEROS DE RÍOS AURELIANO, HEREDEROS DE VENTURA PEREYRA DE RÍOS Y OTROS P/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO”, Segundo Tribunal de Gestión Asociada Civil, Mendoza fs.188. Rematará día 08 de noviembre de 2021, a las 8,30 horas, en la Oficina de Subastas Judiciales, sito calle San Martín 322, planta baja, Mendoza, a VIVA VOZ, con base del 70% del avalúo fiscal es decir de $197.234,80 y a mejor postor. El 100% un inmueble urbano, de construcción mixta (mayormente adobe) destino, vivienda familiar. La propiedad se individualiza como Manzana F, lote 23, Distrito Benegas, lugar denominado Barrio ARADAS, hoy calle CASEROS Nº 841, Godoy Cruz , Mendoza. SUPERFICIES : Superficie título 212 m2, y plano nº 05-35180 de 217,71 m2, cubierta propia 104m2 del 1967 y de 1973 29 m2 - LIMITES Y MEDIAS del: NORTE calle Caseros 10,00 metros; SUR lote 2 en 10,00 metros; ESTE lote 22 en 21 metros y OESTE lote 24 en 21metros. INSCRIPCIONES : se encuentra registrado a la Matrícula nº 003519/5 A-2, en condominio a nombre de RÍOS AURELIANO ( 50%), SANCHEZ DAVID CARLOS (25%) Y DA DALT GABRIEL GUSTAVO (25%), N.C nº 05-03-010008000003-0000-2 Padrón Territorial 55-468680; Padrón Municipal 26767 Avalúo Fiscal año 2021 de $281.764, Aysam 056-0062913-000-9. DEUDAS: (actualizables como corresponda, al momento del efectivo pago, detalle en Autos. Deuda de ATM (Rentas) $4.196 más $729,67 al 10/06/2021; AYSAM $4.917,04 al 18/10/2021, Municipalidad deuda judicializada total de capital e intereses $20.698,23 al 21/09/2021.- CARACTERÍSTICAS Y MEJORAS- Se trata de un terreno urbano con una construcción mayormente de adobe, en regulares condiciones, de mucha antigüedad, situada en una zona residencial y comercial, a pocas cuadras de calle Sarmiento y de calle Cervantes de Godoy Cruz. La vivienda está compuesta de un living, con puerta de acceso de la calle y ventanal, a continuación se observa una cocina comedor muy amplia, con bajo mesada antiguo, con cuatro puertas de madera, mesada reconstituida y bacha de acero inoxidable. Cuenta con un dormitorio con ventana a la calle, desde la cocina se pasa por una puerta de madera al patio, y a una habitación amplia con parte de sus paredes de bloques de cemento, y el resto de adobe, tiene puerta y ventana y se divide en dos ambientes, muy precario, y encontramos por último un baño en el patio, a continuación de la construcción citada. La carpintería en general es de madera y metálica, los pisos mosaicos, los techos de madera, caña y barro en regulares condiciones, cuenta también con una entrada de vehículos por un portón de chapa, que va desde la calle hasta el fondo del terreno, en el fondo se observa una cochera para varios autos abierta y techada con chapas. No hay jardín sólo algunos árboles y plantas, el perímetro está cerrado y posee los servicios de la zona. ESTADO DE OCUPACIÓN : La propiedad se encuentra en regulares condiciones de uso y conservación y se encuentra habitada por uno de los herederos MARIO RÍOS, que vive en carácter de dueño. Remate con base y a mejor postor; inscripciones, títulos, deudas, constatación, agregados al expediente donde podrán compulsarse, no aceptándose reclamos posteriores a la subasta. Adquirente abonará en ese acto 10 % seña, 3% comisión y el 4,5 % impuesto fiscal, Gastos por escrituración, y cualquier otro que pudiere corresponderle. Saldo con la aprobación de la Subasta. Se les hace saber a los posibles adquirentes que serán a su cargo los gastos emergentes de la confección del plano de mensura, certificado catastral, y otros que sean necesarios para la inscripción del inmueble a su nombre. En caso de adquirirse en comisión deberán denunciarse los datos del comitente en el mismo acto de la subasta y en el plazo de TRES DÍAS de realizada la misma, el comitente deberá ratificar la compra bajo apercibimiento de tener al oferente por comprador. Visitas diariamente en horario de comercio. Informes Martillero calle Belgrano 569, CIUDAD, Mendoza teléfono 155606581.