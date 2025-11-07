EDICTO: COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

Estimados matriculados: El Concejo Directivo del COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA informa que, a fin de elegir nuevas autoridades, se ha dispuesto convocar a elecciones a realizarse el 13/12/2025, a los Profesionales Matriculados e inscriptos en padrones definitivos, para el Acto de elegir:
A.- Concejo Directivo, compuesto por seis MIEMBROS TITULARES y cuatro SUPLENTES. Por el Periodo 2026 – 2027.
B.- Tribunal de Ética, compuesto cinco MIEMBROS TITULARES y cinco SUPLENTES, por igual período.
CRONOGRAMA ELECTORAL
- Padrones provisorios a partir del 14/11/2025
- Observaciones a los padrones hasta el 28/11/2025
- Fecha límite de presentación de listas y avales el 22/11/2025
- Padrones definitivos 05/12/2025
- Elecciones 13/12/2023. Gimnasio Municipal N3, Ayacucho 349, Ciudad de Mendoza. 11 a 15hs.
- Asamblea extraordinaria 20/12/2025
Publica: 06, 07 y 10/11/2025.-