EDICTO: CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ NUÑEZ BARBOZA, ANA LAURA P/ EJEC. PRENDARIA - Autos Nº 21.341

Fiz Carles Martillero Mat. Nº 2.206, orden Juzgado de Paz Letrado de La Consulta, San Carlos, Mendoza, autos Nº 21.341, caratulados “ CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS C/ NUÑEZ BARBOZA, ANA LAURA P/ EJEC. PRENDARIA.” Rematará 22 de Diciembre próximo a las Diez horas en la sede del Tribunal. Dicho REMATE, se realizará bajo la modalidad de “A VIVA VOZ”, con la BASE de ($ 521.200=) con incrementos mínimos de $ 10.000= entre postulantes, conforme lo manifestado por el ejecutante. (Art. Nº 266 C.P.C.C.T. ) y ESTADO en que se encuentra, automotor propiedad del demandado Marca: CHEVROLET. Modelo: DX-CLASSIC 4 P LS ABS-AIRBAG 1.4 N. Tipo: SEDAN 4 puertas. Dominio: PBL 217. Motor Nº GJBM25619 Chasis Nº 8AGSC1950GR115316. Modelo Año: 2.015. Con 4 cubiertas armadas. Estado en general: BUENO. GRAVÁMENES: PRENDADO (ACREEDOR PRENDARIO “CHEVROLET S.A.PARA FINES DETERMINADOS” ) Fecha de contrato original: 19/08/2.015- Fecha de inscripción: 21/09/2.015 MONTO: $ 144.500,12= Fecha de reinscripción: 31/08/2.020. EMBARGO en estos Autos $ 420.074,2 de fecha 03/12/2.021. Impuesto Automotor (A.T.M.) $ 48.313,30 a la fecha 13/08/2.021. La misma se actualizará al momento del efectivo pago. Comprador abonará acto subasta, sin excepción, el 10 % de seña, el 10% de comisión, el 4,5 % de Impuesto Fiscal y el saldo de precio al aprobarse la subasta (Art. 266, inc. e, del C.P.C.C.T y Art.35 , Ley 3.043). Documentación agregada en autos, no aceptándose reclamos posteriores por falta o defectos de la misma, Informes: Juzgado, Martillero Av. Ej. De Los Andes Nº 160 (o), La Consulta, Mza. Tel: 02622: 15433416-470477, Exhibición: día y hora REMATE.-