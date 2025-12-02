EDICTO: CASTILLO ANTONIO VICTORINO Y ROUZIES ROSA P/ SUCESIÓN - EXPTE. N° 422.494

JUEZ 4° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA, EXPTE. N° 422.494 “CASTILLO ANTONIO VICTORINO Y ROUZIES ROSA P/ SUCESIÓN” cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes del Sr. Antonio Victorino Castillo, D.N.I. N.º M6.896.870 y Sra. Rosa Rouzies, D.N.I. N.º F3.907.618, que acrediten por escrito en el expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. Fdo. Dr. Mariano Gabriel Urrutia– Juez.-