EDICTO: CASTILLO ANGEL MIGUEL P/ SUCESIÓN - Expediente CUIJ: 13-07822309-4((012054- 421000)).

Juez del TRIBUNAL DE GESTION JUDICIAL ASOCIADA N°4, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con derecho respecto de los bienes dejados por el causante Sr. ANGEL MIGUEL CASTILLO DNI 12.860.342, haciéndoles saber que deben presentarse ante el Tribunal (sito en Avenida España 480 Ciudad de Mendoza) acompañando los elementos que permitan acreditar su derecho dentro de los treinta (30) días CORRIDOS a partir de la presente publicación. Expediente CUIJ: 13-07822309-4((012054- 421000)). CASTILLO ANGEL MIGUEL P/ SUCESIÓN. Fdo. Dra. Marcela Paola Luján Puerto. Conjuez.