EDICTO: CARRERAS ERNESTO GABRIEL P/ SUCESIÓN - Autos N° 256.766

Juez Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas, en autos N° 256.766 caratulados “CARRERAS ERNESTO GABRIEL P/ SUCESIÓN” declara la apertura del proceso sucesorio ab – intestado de CARRERAS ERNESTO GABRIEL, DNI N° 14.801.520. Cita a los herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por los causantes para que se presenten dentro de los TREINTA DÍAS hábiles conforme lo normado por el art. 2340 del CCCN a los fines de acreditar su derecho y proponer administrador definitivo